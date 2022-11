Istanbul: donne in piazza per il 25 novembre. Molte le manifestanti arrestate

La Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne a Istanbul è segnata dai manifestanti arrestati. Lo riferisce l'agenzia francese Afp. Un imponente schieramento della polizia antisommossa ha tentato di impedire il raduno convocato nell'emblematica piazza Taksim, che non era stato autorizzato, con l'installazione di transenne e barriere che sbarravano le strade in un vasto perimetro a partire dalle rive del Bosforo. All'appello della “Piattaforma 25 novembre”, una coalizione di movimenti femministi, centinaia di manifestanti, fra cui alcune donne velate, hanno cantato in turco e in lingua curda “Donna, Vita, Libertà”, riprendendo l'inno delle donne iraniane che combattono contro il regime dei mullah. Bloccato da un cordone di polizia sotto piazza Taksim , un gruppo di donne attiviste ha esposto uno striscione inneggiante alla libertà e contro "la violenza patriarcale" .

“La polizia che non interviene contro gli autori di violenze sulle donne ha chiuso tutte le strade che portano a Taksim in nome della sicurezza”, ha protestato Yesim Tukel, membro della piattaforma 25 novembre. Siamo qui per dire che non ci sottometteremo e non rimarremo in silenzio, né davanti alla sacra famiglia, né davanti allo Stato", ha assicurato da parte sua un altro attivista, Burcu Gulcubuk.

"Questo paese è nostro, questo mondo è il nostro, il 21° secolo è il secolo delle donne e niente può cambiarlo", ha aggiunto. I movimenti pubblici, delle donne e LGBT sono gli ultimi a indire grandi proteste in Turchia.