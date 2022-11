Ita Airways: il Ministero dell'Economia indica i componenti del Cda

Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, in vista dell'assemblea dei soci, ha indicato come componenti del Consiglio di amministrazione di Ita (Italia Trasporto Aereo Spa): Antonino Turicchi in qualità di presidente e Fabio Lazzerini come amministratore delegato. Ha indicato inoltre i consiglieri Gabriella Alemanno, Frances Ousleey, Ugo Arrigo.

Antonino Turicchi è uno storico dirigente del Mef, dove da ultimo ha ricoperto l'incarico di dirigente generale della divisione Finanza e Privatizzazioni. In precedenza, è stato direttore generale della Cassa Depositi e Prestiti e ne ha curato la trasformazione in società per azioni. Tra le altre cose, è già stato nel Consiglio di amministrazione di Alitalia – Cai (Compagnia Aerea Italiana) ed è stato direttore esecutivo del Comune di Roma durante il mandato di Gianni Alemanno.

Fabio Lazzerini viene riconfermato come amministratore delegato di Ita, nominato nel 2020 come Ad di Alitalia e nel 2021 di Ita. In precedenza è stato direttore commerciale di Emirates Italia.