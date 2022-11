Migranti, Italia, Malta, Cipro, Grecia scrivono a Bruxelles contro le Ong

La spaccatura è europea, e solo a Bruxelles si potrà cercare una ricomposizione dello scontro sull'accoglienza di migranti che attraversano il Mediterraneo, sui salvataggi in mare e il ricollocamento dei richiedenti asilo. Lunedì il Consiglio affari esteri, a cui parteciperà Antonio Tajani, potrebbe essere il punto di partenza di una discussione, poi seguirà un probabile Consiglio dei ministri dell'interno entro la fine di Novembre.

La materia è incandescente, non da ieri, e la presa di posizione congiunta di Italia, Grecia, Malta e Cipro che afferma di "Sostenere l'onere più gravoso della gestione dei flussi migratori nel Mediterraneo"e che "Le regole sulle ricollocazioni non stanno funzionando e devono essere obbligatorie, mentre il lavoro delle ong nel mediterraneo va ricondotto nell'alveo del diritto internazionale" ha scaldato ulteriormente il clima e creato nuove fratture.

La dichiarazione congiunta di Roma, Atene, La Valletta e Nicosia non trova accoglienza a Madrid che accusa l'Italia di non aver rispettato il diritto marittimo. La Spagna, dice un portavoce del ministero dell'interno spagnolo: "Non può sostenere proposte che premierebbero i paesi che non rispettano i loro obblighi in termini di diritto marittimo internazionale e che andrebbero a discapito di quelli che, come la Spagna, rispettano i loro obblighi internazionali e salvano vite con risorse pubbliche". Parole che ricalcano la posizione francese, ieri articolata meglio dal ministro degli esteri (ed ex ambasciatore proprio a Roma) Catherine Colonna: "L'italia non rispetta il diritto internazionale, ne' il diritto marittimo", ha accusato. A Palazzo Chigi ci si attendeva solidarietà dalla Germania, dopo che Berlino aveva rifiutato l'invito francese ad interrompere la cooperazione con Roma, ma è arrivata solo qualche parola di circostanza: "Andremo avanti nel nostro sostegno fino a quando l'Italia terrà fede alla sua responsabilità per l'accoglienza dei migranti salvati dal mare".

"Noi sul tema migranti abbiamo posto un problema politico, non volevamo creare alcuna polemica", ha nuovamente sottolineato il ministro degli esteri Antonio Tajani, "Da parte della Francia c'è stata una reazione sproporzionata, anche per questioni loro di politica interna. Vogliamo un'azione europea più forte, perché i settemila chilometri di costa italiana sono la frontiera Sud dell'Europa".



L'esecutivo europeo, secondo indiscrezioni, non metterà sul tavolo una proposta di regolamento. Si tratterà di un piano operativo per favorire un maggior coordinamento su sbarchi e ricollocamenti. Il punto della volontarietà, alla base del patto firmato da 23 paesi (19 membri dell'Ue più 4 dell'area Schengen), non verrà intaccato. Come già in passato Bruxelles cercherà di declinare la solidarietà effettiva chiesta da Roma, sgravando di eccessivi oneri i paesi di primo approdo. Lo schema che verrà proposto sulle navi ong per la loro attività di search and rescue nel Mediterraneo resta tutto da vedere.

Le opposizioni sono scontate e sempre le stesse, prevalentemente vengono dai paesi dell'ex gruppo di Visegrad, a cui in questo caso si aggiungono quelle di altri paesi che concordano con Parigi e Mmadrid sulla voiolazione delle regole del diritto internazionale compiute dell'Italia. Ne sembra perfettamente consapevole Guido Crosetto che a "Le Parole" su Rai3, torna allora sulla crisi diplomatica con la Francia chiedendo una regola: "che valga e renda solidale tutta l'Europa". Di fronte all'obiezione che in Europa sono proprio i governi più vicini alle posizioni di Fratelli d'Italia ad opporsi a qualunque regola comune, in primo luogo l'Ungheria di Orban e la Polonia di Kaczynski, il ministro della difesa replica: "Penso che i nostri alleati siano tutti e 27 i Paesi europei, penso che questa sia una battaglia di giustizia. Quelli che la vogliono condividere la condividono, gli altri si assumano la responsabilità"."Io non ho problemi a dire che stanno sbagliando - riprende Crosetto - se la Polonia o l'Ungheria non accetteranno una posizione europea definitiva e di lungo termine, che tenga conto dell'accoglienza, dell'integrazione ma anche di un lavoro da fare in Africa".