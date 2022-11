Jovanotti, arriva il nuovo singolo con il videoclip 'Se lo senti lo sai': "Un viaggio tra i ricordi"

"Questa canzone è un modo per dire grazie alla mia gente, ci siamo fatti compagnia ancora una volta ed è stato bellissimo, vero, semplice, magico. Ci si vede in giro!", le parole con cui Jovanotti descrive il nuovo brano.

'Se lo senti lo sai' è una ballata dai toni caldi scritta dallo stesso Lorenzo e nata insieme a Samuel Romano in un giorno in cui la voce dei Subsonica , amico di Jova da una vita, guidando verso Roma, è passato da Cortona dove stavano nascendo nuove canzoni. Un pranzo all'osteria, due chiacchiere e una chitarra e ha preso forma una demo a quattro mani che poi è diventata 'Se lo senti lo sai' passando dal tocco di Rick Rubin e da quello di Lorenzo.

Si intitola ' Se lo senti lo sai ' ed è la nuova canzone di Lorenzo Jovanotti che esce oggi in radio e su tutte le piattaforme digitali, accompagnata dal videoclip, per Capitol Records Italy. Il brano anticipa ' Il disco del sole ' che vedrà la luce tra un mese esatto.

"Il disco del sole", già disponibile in pre-order, sarà disponibile come oggetto fisico dal 9 dicembre in doppio CD, doppio LP (anche in versione limitata colorata), e in versione ‘Super disco del sole’ in copie limitate con un doppio cd 'La luce nei tuoi occhi - JBP2022 Live' e un 'Disco del sole Bootleg' (quest'ultimo disponibile anche in formato digitale).

'La luce nei tuoi occhi' è anche il titolo del libro-racconto unico del Jova Beach Party 2022 in cui le foto di Michele Lugaresi si uniscono al diario a fumetti di Teresa Cherubini - in tutte le librerie dal 29 novembre per Mondadori, preordinabile su tutti gli store online a partire da oggi.