Champions League, in campo alle 21 Milan e Juventus con obiettivi molto diversi

Ultimo atto della fase a gironi della Champions League. In campo stasera alle 21 Milan e Juventus differenziate, e non poco, da percorsi e obiettivi.



Il Milan di Stefano Pioli (a quota 7 punti, alle spalle del Chelsea con 10) ha due risultati su tre per qualificarsi agli ottavi di Champions League. Affronta il Salisburgo a San Siro e non può permettersi passi falsi. Gli austriaci, che hanno raccolto 6 punti, sperano nella vittoria ma devono anche guardarsi le spalle dalla Dinamo Zagabria, a quota 4, che potrebbe scavalcare le squadra in caso di affermazione in casa del Chelsea.

Le probabili formazioni

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Kjaer, Theo Hernandez; Tonali, Bennacer; Rebic, De Ketelaere, Leao; Giroud. All.: Pioli

SALISBURGO (4-1-3-2): Kohn; Dedi, Bernardo, Pavlovic, Wober; Gourna-Douath; Seiwald, Sucic, Kjærgaard; Adamu, Okafor. All.: Jaissle

Arbitro: Antonio Mateu Lahoz (ESP)