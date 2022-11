"Kanye West mostrava immagini porno della ex moglie Kardashian"

Alcune delle accuse sono contenute in una lettera aperta in cui dipendenti di Adidas criticano i vertici della società per aver spento la loro "bussola morale" tollerando i comportamenti di West, con cui l'azienda sportiva collaborava.

Kim Kardashian arriva al Met Gala 2021 al Metropolitan Museum of Art il 13 settembre 2021 a New York.

Ex impiegati dell'Adidas hanno anche ricordato che la condotta dell'artista era di dominio pubblico quando ha diffuso un documentario di 30minuti su YouTube in cui mostra un video porno a dirigenti della compagnia durante un meeting aziendale. Nei giorni scorsi Adidas e altre società come Gap e Balenciaga hanno messo fine alle partnership col rapper per le sue dichiarazioni antisemite.