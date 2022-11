Karen Bass prima donna sindaco di Los Angeles

Karen Bass, 69 anni afroamericana è diventata la prima donna a guidare Los Angeles, la seconda città più grande degli Stati Uniti. Non è la prima afroamericana: prima di lei era stato eletto, nel 1973, Tom Bradley. Una vittoria, dunque, che lascia un segno nella storia americana e non solo.

Democratica da sempre, viene descritta come donna determinata e cordiale. Doti che le hanno permesso di battere l’avversario Rick Caruso, 63 anni, immobiliarista, finanziere e miliardario. Una campagna autofinanziata che ha messo sul tavolo cento milioni di dollari, ingaggiato centinaia di volontari che sono andati porta a porta. Una macchina da guerra e un fiume di denaro che alla fine non sono bastati.

Una campagna elettorale dai molti risvolti e dunque avvincente. Rick Caruso, si è iscritto all’ultimo momento nel registro dei Democratici per convincere gli elettori, ma non è risultato “credibile”. Non è bastato allo "zar delle case", la promessa di realizzare un piano edilizio per 30 mila homeless nei primi 300 giorni del suo mandato. “Il ciclone Bass” invece ha convinto con la presentazione di un piano che prevede la sistemazione iniziale di "soli" 17 mila senza casa.

Ma Los Angeles è un po' la New York della costa ovest, un santuario democratico difficile da violare di questi tempi. Così nove giorni dopo il voto, con uno spoglio elettorale che sta procedendo a rilento in tutto lo Stato, la democratica ha raccolto 46.500 voti, rispetto allo sfidante, margine che equivale a cinque punti percentuali. Secondo i media locali, considerando i seggi scrutinati, è un vantaggio ormai "incolmabile".

Karen Bass, nata e cresciuta a Los Angeles, non è una debuttante nel mondo della politica. Da anni fa parte dell'amministrazione pubblica, prima come organizzatrice elettorale e poi come rappresentante del Congresso. Prenderà il posto di un altro democratico, Eric Garcetti, nominato l'anno scorso dal presidente Joe Biden ambasciatore in India.

Due le sfide che dovrà subito affrontare una drammatica e l'altra affascinante: la prima riguarda l'emergenza sociale, rappresentata dagli emarginati, senza lavoro. L'altra sono le Olimpiadi del 2028, che si svolgeranno a Los Angeles.