Kathy Hochul eletta governatrice

La democratica, Kathy Hochul, è stata eletta governatrice dello Stato di New York sconfiggendo il repubblicano, Lee Zeldin, che nelle ultime settimane era risalito molto nei sondaggi, al punto di far temere una clamorosa sconfitta per i Democratici. Hochul era entrata in carica nell'agosto del 2021, dopo le dimissioni dell'ex governatore Andrew Cuomo, travolto da una serie di scandali a sfondo sessuale. “Ho avuto un grandissimo onore ad essere eletta la prima donna nello stato di New York”, ha detto appena appreso del risultato.