Kherson è libera, i cittadini in festa accolgono i soldati ucraini

Sarebbero 30 mila i militari russi che hanno riparato sulla sponda orientale del Dnipro: qui le versioni divergono, per Mosca è stato un trasferimento ordinato, per fonti ucraine una ritirata caotica, tra soldati che si spogliano delle uniformi, abbandonano le armi, annegano nel fiume.

I soldati ucraini sono stati accolti oggi da una folla festante nel centro di Kherson , poche ore dopo che il Cremlino aveva comunicato di aver completato il ritiro della regione. Non è dunque avvenuta la dura battaglia urbana che molti temevano, non c'era nessuna trappola pronta a scattare. Sotto occupazione dal primo marzo, Kherson era l'unica capitale regionale che i russi erano riusciti a conquistare dall'inizio dell'invasione su larga scala.

E ora?

Come procederà il conflitto dopo questa importante vittoria ucraina? Il think tank statunitense Institute for Study of War “non valuta che i combattimenti si fermeranno a causa del clima invernale. Il fango autunnale può rallentare o fermare i movimenti militari, ma il clima invernale può danneggiare molto di più le forze russe, male equipaggiate, rispetto a quelle ucraine, che invece potrebbero essere in grado di sfruttare il terreno ghiacciato per muoversi più facilmente rispetto ai periodi piovosi".

Prosegue Isw: “Un cessate il fuoco fornirebbe al Cremlino la pausa di cui ha disperatamente bisogno per rimettersi in sesto”, per questo “i combattimenti proseguiranno sull'asse meridionale, a Bakhmut nella regione di Donetsk (l'unico luogo in cui le forze russe stanno ancora tentando offensive significative) e nel nord della regione di Luhansk. I funzionari russi sono impegnati nel tentativo di addestrare 120.000 coscritti da schierare in prima linea in primavera. Le forze ucraine probabilmente mirano a liberare quanto più territorio possibile possibile prima dell'arrivo dei rinforzi russi”.