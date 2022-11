Kim Jong-un e le nuove foto con la figlia (e i missili): sarà lei l'erede?

Il leader nordcoreano Kim Jong-un ha fatto la sua seconda apparizione in pubblico assieme alla figlia Ju Ae. I media di stato hanno diffuso nuove immagini di padre e figlia insieme a un gruppo di scienziati e funzionari coinvolti nel lancio del missile balistico intercontinentale Hwasong-17 all'inizio del mese. La bimba, di circa 10 anni, viene definita con termini onorifici come la “più amata” o “preziosa”, in un "crescendo di stato" rispetto alla sua precedente descrizione come "amata bambina" nel dispaccio del 19 novembre, alimentando il dibattito e le speculazioni sul suo futuro come possibile erede.

Ap Kim Jong-un e Kim Ju Ae

Giaccone di pelle nero, lui, cappotto nero con collo di pelliccia, lei. Kim e la figlia appaiono affiatati: si tengono per mano o sotto braccio scambiandosi sguardi complici. Negli scatti diffusi domenica dalla Kcna non compare mai la madre della bimba, Ri Sol Ju, a differenza della volta scorsa. Inoltre in questa occasione, la giovane Ju Ae interagisce con alcuni soldati, parla con il padre. Non si limita a osservare, ma “è parte integrante dell'azione”. Eccola in posa con Kim Jong-un e un gruppo di militari, mentre alle loro spalle si staglia il più potente missile in dotazione del paese.

Ma è soprattutto uno scatto - quello in cui la bimba appare in piedi accanto al padre, mentre viene celebrata da tecnici e scienziati coinvolti nell'ultimo lancio dell'ICBM, al grido di “Urrah” - che lascia ipotizzare per lei un futuro da potenziale successore alla guida della Corea del Nord. “Non è una coincidenza”, sostiene Ankit Panda, esperto del Carnegie Endowment for International Peace. “Non solo i media statali rimarcano l'amore del padre per lei - che dovrebbe essere la secondogenita - ma entrambe le sue due uniche apparizioni sono avvenute in pubblico e nel contesto delle armi nucleari strategiche, i gioielli di punta delle capacità di difesa della Corea del Nord”, sostiene l'esperto.

Secondo i media sudcoreani, Kim ha tre figli, nati nel 2010, 2013 e 2017. Il primo è probabilmente un maschio. Ju Ae è la secondogenita e probabilmente è la stessa bambina che la stella NBA Dennis Rodman ha visto durante il suo viaggio del 2013 a Pyongyang. Dopo quella visita, Rodman raccontò al quotidiano britannico Guardian che lui e Kim avevano trascorso un "periodo di relax al mare" con la famiglia del leader e che aveva tenuto in braccio la sua figlia più piccola, di nome Ju Ae. Questo aumenta le speculazioni sul perché al fianco del leader non appaia il primogenito, data la natura patriarcale e profondamente dominata dagli uomini della società nordcoreana. È anche vero, però, che se mai si era cercato di identificare un possibile erede del dittatore, la scelta era ricaduta in passato su un'altra donna: Kim Yo Jong, la sorella del leader nordcoreano, molto attiva nella politica del Paese e considerata la numero 2 del regime. Secondo Soo Kim, analista presso la RAND Corporation con sede in California, è ancora troppo presto per trarre conclusioni. “Kim Jong-un potrebbe semplicemente pensare che la presentazione di sua figlia sia un'efficace distrazione in un momento difficile in cui sta consolidando, con un numero record di test, il Paese come minaccia nucleare credibile”. Inoltre, potrebbe voler far passare il messaggio che “le armi nucleari sono l'unica garanzia per il futuro del paese”. Secondo l'analista Cheong Seong-Chang del Sejong Institute in Corea del Sud, portando la figlia a eventi ufficiali, Kim Jong-un vuole garantire alla bambina “la lealtà pubblica” dell'apparato.

