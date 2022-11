App "caccia droni" sugli smartphone ucraini: "Ognuno diventi un osservatore antiaereo responsabile"

Con la App gli abitanti segnalano droni missili e aerei in tempo reale alle forze armate, ed i "volontari di Odessa" pubblicano le foto di un drone russo Shahed-136 distrutto - secondo quanto sostengono - grazie alle segnalazioni dei cittadini.

E' uno dei risultati della massiccia campagna di comunicazione bellica per far installare una app che fa di ogni abitante un "osservatore anti-aereo responsabile". In centomila hanno già scaricato il sofwtare "Eppo" sul loro cellulare, sviluppata da un'azienda di tecnologia ucraina per sventare gli attacchi nemici sul territorio.

Così spiega l'ideatore del programma: "Nei piccoli centri, sulle rive dei fiumi e nelle pieghe del terreno locale, le capacità delle nostre unità di difesa aerea sono molto limitate".