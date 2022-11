La cena imbarazzante di Donald Trump

Gli amici lo lasciano, ma lui se ne trova di nuovi, meno presentabili in effetti. Si tratta dell'ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, circa una settimana fa aveva annunciato di ricandidarsi alle prossime presidenziali nel 2024, nonostante nelle elezioni di medio termine i candidati da lui sponsorizzati non abbiano raccolto pochi voti, mentre ha avuto un grande successo personale il suo nemico intero al partito repubblicano: il governatore della Florida Ron De Santis.

Molte delle persone storicamente a lui vicine lo avevano sconsigliato dal riprovarci. Tre inchieste che lo inseguono da tempo e potrebbero concludersi nei prossimi mesi con possibili se non addirittura probabili incriminazioni, i sondaggi contrari, l'età oramai avanzata sembravano buoni argomenti a chi, come la stessa figlia Ivanka ha via via annunciato che non lo sosterrà in questa nuova avventura.

Il primo a defilarsi era stato lo storico alleato da anni, Robert Murdoch, che aveva subito sostenuto De Santis, poi al padrone di Fox si sono poi aggiunti banchieri, avvocati, politici insospettabili di un voltafaccia nel momento del bisogno. L'ultimo proprio quel Elon Musk che pochi giorni fa ha riammesso sulla piattaforma di Twitter (l'ultimo, costoso, acquisto) proprio l'account dell'ex presidente sospeso poco meno di due anni fa per le falsità propagandate sulle elezioni perse nel 2020. Anche lui sosterrà De Santis nel 2024.

Venuti meno gli amici di sempre, non non gli è mancato l'appoggio degli estremisti del MAGA, Make America Great Again il suo movimento cha ha saputo portarlo alla vittoria nel 2016. Si parte dai deputati Marjorie Taylor Greene e Matt Gaetz vicini a QAnon, e si arriva ai più recenti acquisti, come gli ospiti che ha avuto nella sua tenuta di Mar-a-Lago ieri sera. Leggermente imbarazzanti però: due antisemiti notori come il rapper Kanye West e il nazionalista, suprematista bianco e negazionista dell'Olocausto l'ex youtuber Nick Fuentes.