La Cina allarma i mercati azionari. Giù il petrolio e i titoli energetici

I mercati sono influenzati dalle proteste contro gli eccessi delle restrizioni anti-Covid in Cina. I riflessi sono stati negativi sulle borse dell'area. Quella di Hong Kong aveva aperto in calo del -4%, per poi chiudere a -1,57%. L'indice Hang Seng a novembre aveva visto soprattutto nella prima settimana un forte recupero, sulle aspettative di un allentamento dei lockdown. Il bilancio del mese è ancora di un +17%, da inizio anno il calo è del 26%. La borsa di Milano, per confronto, da inizio anno scende solo del 10%.

Queste tensioni in Cina contribuiscono ad appesantire anche i mercati europei: per il Ftse Mib di Milano -0,86%. Scendono, anche più lievemente, anche le altre borse europee: Londra -0,1%, Francoforte -0,74%, Parigi -0,60%. Negli Stati Uniti -0,48% per l'indice Dow Jones, -0,35% per il Nasdaq dei titoli tecnologici.

Tra gli effetti dei timori per una frenata cinese c'è il calo del petrolio: il Brent è scambiato a 82 dollari al barile. Due settimane fa era a 96 dollari. Oggi giù anche il gas, il future di dicembre è scambiato a 117 euro al megawattora, -5% rispetto a venerdì.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Leonardo (+2,27%) e Iveco Group (+0,88%), maggiori ribassi per Tenaris (3,15%), Saipem (2,55%) ed Eni (-1,86%), tutti e tre del comparto energia.