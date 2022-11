La crisi italo-francese sui migranti: Meloni tira dritto, Berlino offre una sponda

"Qualcosa non va". La presidente del Consiglio dei ministri Giorgia Meloni ha sintetizzato così il punto di vista del governo italiano sull'approccio europea al tema migratorio, commentando la vicenda della Ocean Viking, la nave dell'organizzazione non governativa SOS Méditerranée a cui la Francia ha offerto il porto di sbarco a Tolone ma a costo di uno stop all'accordo sul meccanismo automatico di redistribuzione dei richiedenti asilo siglato a Bruxelles il 10 giugno scorso, con l'invito agli altri paesi dell'Unione europea a fare altrettanto.

"Reazione aggressiva, ingiustificabile e incomprensibile", secondo Meloni, che rincara: "Non è scritto in nessun accordo che l'Italia debba essere l'unico porto di sbarco", serve una "soluzione comune" per "la difesa dei confini esterni dell'Ue, bloccare le partenze, aprire hotspot". L'alternativa è "litigare ogni volta con Francia, Germania, Grecia", ma "isolare l'Italia non sarebbe intelligente, spero che non accada. Si isolino invece gli scafisti".

Tra Roma e Parigi a cercare un ruolo di mediazione è la Commissione europea. La vice presidente Margaritis Schinas, ha detto di avere in cantiere "un piano d'emergenza" e ha chiesto una riunione straordinaria dei ministri degli Interni, prima del Consiglio europeo di dicembre.

In attesa della questo vertice, sarà il ministro degli Esteri Antonio Tajani il primo ad affrontare il tema al Consiglio Esteri in calendario lunedì a Bruxelles, se come sembra probabile sarà inserito all'ordine del giorno come richiesto proprio dall'Italia. Anche il titolare del dicastero degli Affari europei, Raffaele Fitto, ha invocato una “soluzione europea” e “regole chiare”, ma da Parigi Laurence Boone, segretaria di Stato con delega all'Europa, si taglia corto: "Il governo italiano attuale non ha rispettato il meccanismo di solidarietà per il quale si era impegnato e si è rotta la fiducia".

"Ocean Viking, un disastro europeo" è il titolo di un durissimo editoriale su Le Monde di oggi: "L'Unione europea non aveva bisogno di tutto ciò. Già alle prese con una guerra alle sue porte, una crisi energetica, la crescita dell'inflazione e le tensioni che questo contesto esacerba fra i suoi membri, ecco che il terribile errare di una nave umanitaria, l'Ocean Viking, carica di migranti soccorsi in Mediterraneo, riporta alla luce la sua incapacità ad organizzare la solidarietà al suo interno. Che la Francia e l'Italia, ravvicinate da mille legami storici, geografici ed umani, arrivino ad apostrofarsi per ministri dell'Interno interposti, dà la misura della destabilizzazione di un equilibrio già fragile, conseguente all'arrivo a Roma di Giorgia Meloni".