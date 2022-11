La Fed alza ancora i tassi d'interesse, quarto rialzo di fila da 75 punti base

Il Federal Open Market Committee (Fomc), l'organismo della Federal Reserve responsabile della politica monetaria degli Stati Uniti, ha annunciato un aumento dei tassi d'interesse di 75 punti base al 3,75-4%, il livello più alto dal 2008. Si tratta del sesto rialzo dei tassi consecutivo, il quarto di fila da 75 punti base, per la campagna più aggressiva dagli anni '80.

A marzo, la Banca centrale statunitense aveva annunciato il primo rialzo dei tassi d'interesse (di 25 punti base) dal dicembre 2018. Rialzi decisi per contrastare l'inflazione, ancora molto alta e ai massimi degli ultimi 40 anni. Gli analisti credono che la Fed deciderà di rallentare il passo, vista la debolezza di alcuni dati macroeconomici, e di procedere con un aumento di 50 punti base a dicembre. Poi prevedono due rialzi consecutivi di 25 punti all'inizio del 2023. In questo modo, i tassi toccherebbero il 5% a marzo.

I tassi d'interesse erano stati abbassati allo 0-0,25% nel marzo del 2020, per contrastare gli effetti negativi della pandemia di coronavirus sull'economia statunitense.

A spiegare la decisione in conferenza stampa è il presidente della Fed, Jerome Powell.

"La velocità dei rialzi ora è meno importante. Più importante del passo dei rialzi è il livello a cui devono salire i tassi". Così Powell, parlando dell'ultimo rialzo di 75 punti base, del possibile rallentamento a 50 punti a dicembre e del fatto che i tassi dovranno salire oltre il 4,6%, il tasso massimo previsto a settembre. Oggi, sono stati portati al 4%.

Il rallentamento del passo dei rialzi dei tassi d'interesse "è possibile a dicembre o a febbraio, nessuna decisione è stata presa", ha spioegato Jerome Powell, che ha detto di non credere che la Fed abbia finora esagerato nella sua politica restrittiva per contrastare l'inflazione.

"Abbiamo bisogno di vedere l'inflazione calare in modo significativo. A un certo punto sarà appropriato rallentare la velocità degli aumenti, ma ancora abbiamo della strada da fare", ha affermato Powell, sottolineando che il livello dei tassi sarà alla fine del processo di rialzi più alto delle attese.

La Fed è determinata a riportare “l'inflazione al 2% e abbiamo gli strumenti per farlo. La stabilità dei prezzi è fondamentale per l'economia”. Powell ha spiegato che una politica monetaria restrittiva sarà necessaria "per un certo tempo".