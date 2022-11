La Finlandia pronta per costruire un muro di 200 km al confine con la Russia

La Finlandia ha presentato il piano per blindare il confine con la Russia, che prevede una recinzione di 200 chilometri sui 1.300 chilometri totali della sua frontiera, per un costo di circa 380 milioni di euro. Si tratterà di una recinzione di oltre tre metri con filo spinato, telecamere per la visione notturna, luci e altoparlanti, ha annunciato il responsabile del progetto presentato oggi dall'Agenzia di frontiera.

Il governo ha già stanziato in bilancio sei milioni di euro per il progetto pilota e 139 milioni per la seconda fase. Una fase finale è prevista per il completamento nel 2025 o nel 2026, ha precisato il generale di brigata Jari Tolppanen: "E' uno dei più grandi progetti mai intrapresi dalla Guardia di frontiera", ha aggiunto.

Il progetto era stato annunciato settimane fa dalla premier Sanna Marin. Il governo finlandese ha giustificato la costruzione della recinzione con la necessità di controllare gli attraversamenti illegali in aumento dalla Russia attraverso un confine di circa 1.340 chilometri, il più lungo tra tutti i Paesi dell'Unione Europea.

A fine settembre la Finlandia ha approvato la chiusura delle frontiere ai turisti russi, in piena escalation migratoria derivata dalla parziale mobilitazione annunciata giorni prima dal presidente Vladimir Putin, andando così ad aggiungersi alle restrizioni in tal senso che i Paesi baltici e Polonia avevano già adottato in precedenza.