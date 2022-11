Olena Zelenska al Web Summit: “La Russia mette la tecnologia al servizio del terrore”

Nella serata di apertura del Web Summit a Lisbona, la first lady ucraina Olena Zelenska, ospite a sorpresa, ha condiviso gli effetti dell'invasione russa dell'Ucraina dal punto di vista della tecnologia:

“Le distopie di cui leggiamo nei romanzi di fantascienza e tutte le minacce di distruzione della vita sono molto più vicine di quanto si pensi. L'abbiamo sentito in Ucraina a causa del terrore russo, perché la Russia mette la tecnologia al servizio del terrore".



Zelenska ha detto che la tecnologia è ora un "campo di battaglia" nell'invasione russa dell'Ucraina e ha descritto come droni e missili stanno uccidendo le famiglie.

Ha detto ai fondatori, alle startup, ai dirigenti e ai giornalisti dell'Altice Arena che la tecnologia dovrebbe essere usata per salvare le persone.



“Credo che la tecnologia debba essere usata per creare, salvare e aiutare le persone, non per distruggere. Credo che tale tecnologia sia il futuro. Se non lo è, semplicemente non ci sarà un futuro da guardare", ha detto.

Web Summit, il più grande evento tecnologico d’Europa, in questa settimana accoglie più di 70.000 partecipanti a Lisbona, tornando a piena capacità dopo un’edizione ridotta nel 2021.