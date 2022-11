La frenata dell’inflazione spinge i listini europei

Giornata tutto sommato positiva per i listini europei che hanno chiuso tutti con il segno più, la migliore Parigi che è riuscita a superare il punto percentuale: +1,04. Positiva anche Milano, che chiude a più 0,59 nonostante la pessima performance di Tim, sospesa per ribasso e poi riammessa E che a fine giornata ha perso il 5,3 per cento dopo che il Governo, con l'intervento del Sottosegretario Butti, ha bocciato l'ipotesi di un'opa totalitaria.

Sicuramente a influire positivamente sulle borse europee i dati sull'inflazione nel terzo trimestre. Leggera flessione in eurozona, passata al 10% dal 10,6. Stabile in Italia, all'11,8%. Dati che fanno sperare si sia raggiunto il picco.

Contrastata invece la seduta negli Stati Uniti in attesa del discorso del numero uno della Fed Jerome Powell.

Faticano sia Nasdaq che Dow Jones, che non sembrano trarre vantaggio dai dati, più positivi del previsto, del pil a stelle e strisce che fa segnare un più 2,9 per cento contro il 2,7 delle attese.

Note dolenti dai futures del gas: pesa ancora il mancato accordo europeo su un tetto al prezzo e fa risalire il prezzo. Siamo ora a 146 euro megawattora, sui livelli dello scorso ottobre.