La ginnasta in equilibrio sulle macerie: il murale di Banksy in Ucraina

Banksy è in Ucraina, almeno a giudicare dai graffiti, apparsi negli ultimi giorni a Borodyanka , nei pressi di Kiev, e attribuiti allo street artist anonimo più famoso del mondo. La foto di una delle tre opere è stata pubblicata sull'account Instagram dello stesso Banksy, accompagnata dalla didascalia: "Borodyanka, Ucraina", senza altri dettagli.

Mostra una ginnasta in equilibrio su un edifico danneggiato dai bombardamenti. Borodyanka è stata una delle località della zona di Kiev maggiormente colpite durante la prima fase dell'invasione russa: conquistata dalle truppe di Mosca a febbraio, è stata liberata nell'aprile scorso e da allora sono iniziate le operazioni di ricostruzione.

Tra le macerie a Borodyanka in Ucraina murales di Banksy

Una seconda opera raffigura due bambini, dipinti su alcuni blocchi di marmo, nell'atto di giocare su un'altalena che nella realtà è un cavallo di frisia, ostacolo difensivo per impedire l'avanzata del nemico.

A poca distanza, un graffito descrive un incontro di judo in cui un bambino sconfigge un adulto somigliante al presidente russo Vladimir Putin, grande appassionato di questo sport ed ex presidente onorario della federazione internazionale di atleti che lo praticano, da cui è stato sospeso dopo la guerra in Ucraina.