La giovane italiana fermata venerdì a Istanbul sarà espulsa dalla Turchia

Dalila Procopio, la 25enne italiana fermata venerdì a Istanbul durante un corteo femminista non autorizzato, sarà espulsa dalla Turchia. Lo rende noto l'associazione Mor Dayanisma che dopo il fermo aveva fatto visita a diverse donne.

Per la giovane è stato emesso anche un divieto di rientro in Turchia. Aveva partecipato alla dimostrazione per la Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne vietata dalla prefettura. Venerdì notte Dalila era stata messa in custodia in una caserma di polizia assieme a un centinaio di attiviste.

È stata poi trasferita in un centro di rimpatrio a Silivri, all'interno della provincia della città turca, ed è in buona salute. Lo ha riferito una delle avvocate che segue il caso, aggiungendo che una decisione riguardo alla sua possibile espulsione sarà presa entro domani.