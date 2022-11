La massa dei prodotti dell'uomo supera quella di tutti gli organismi viventi

Nel 2020 la massa di tutti i manufatti artificiali realizzati dall’uomo ha superato la biomassa naturale, cioè la massa di tutti gli organismi viventi, superando oltre mille miliardi di tonnellate. Lo afferma il Wwf ribadendo che, come riportato nell'ultimo Living planet report, nel 1970 la Terra era abitata da 4 miliardi di persone, oggi la popolazione umana globale è raddoppiata e sta per toccare gli 8 miliardi. L'associazione definisce questa situazione "codice rosso" per il nostro Pianeta: ci sono circa 1 milione di specie a rischio estinzione, con i tassi di scomparsa che sono tra le 100 e le 1.000 volte più rapidi di quelli naturali. La nostra attuale impronta ecologica - continua il Wwf - "supera del 75% la capacità della Terra di generare risorse e assorbire i nostri scarti: questo significa che viviamo come se avessimo a disposizione quasi due pianeti".

Secondo il Wwf al primo posto tra le cause della crisi di natura ci sono distruzione, frammentazione e degradazione degli habitat, in primis per aumentare gli spazi destinati all’agricoltura, spesso a scapito di ecosistemi ricchi e fondamentali come le foreste tropicali. La filiera mondiale di cibo, dal campo alla tavola, è infatti responsabile dell’80% della deforestazione globale, oltre che del 70% del consumo di acqua dolce e 29% di emissioni climalteranti.

Al secondo posto troviamo il sovrasfruttamento delle specie animali e vegetali, nelle sue diverse forme: dallo sfruttamento insostenibile degli stock ittici, con modalità e quantità che non danno modo alle popolazioni marine di rigenerarsi, al bracconaggio e ai traffici illegali di specie protette. Segue l’inquinamento nelle sue varie forme: dai pesticidi che stanno contribuendo al collasso di molte popolazioni di insetti impollinatori e di innumerevoli invertebrati acquatici, alla marea di plastica dispersa in natura che entro pochi decenni supererà in quantità i pesci presenti nei nostri mari, all’accumulo di fertilizzanti, fino all’inquinamento acustico.

Inoltre l’ultima minaccia alla biodiversità è rappresentata dalle specie aliene invasive e dai patogeni, che l’uomo deliberatamente o inavvertitamente trasporta da un continente all’altro, alterando equilibri millenari delle specie autoctone e aumentando il rischio per noi stessi legato all’emergere di nuove patologie trasmissibili.