La Nazionale italiana il 16 novembre in campo contro l'Albania per l'AIRC

La partita della Nazionale contro l'Albania, in programma mercoledì 16 novembre a Tirana, conclude la ventiseiesima edizione di Un Gol per la Ricerca, storica campagna di Fondazione AIRC, promossa in collaborazione con FIGC, Lega Serie A, TIM, AIA e con il supporto dei media sportivi, che vede gli Azzurri schierarsi al fianco di AIRC per invitare tutti i tifosi a sostenere i giovani talenti della scienza.

Albania-Italia sarà trasmessa in diretta tv da Rai 1 e in streaming qui su Rainews.it e su RaiPlay.

Il CT Roberto Mancini rilancia il modulo 4-5-5-2-1 in occasione dell'amichevole con l'Albania per fare “Un Gol per la Ricerca” e coinvolgere sportivi e tifosi al fianco degli oltre 5.000 ricercatori AIRC.

Insieme a lui un quintetto di campioni composto da Francesco Acerbi, Gianluigi Buffon, Lorenzo De Silvestri, Sara Gama e Claudio Marchisio.

Sarà l'arbitro kosovaro Genc Nuza a dirigere l'amichevole tra Albania e Italia, in programma domani sera alle 20.45 a Tirana. Con lui, come assistenti, i suoi connazionali Fatlum Berisha e Bujar Selimaj. Quarto uomo l'albanese Juxhin Xhaj.