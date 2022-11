La scure di Elon Musk su Twitter: licenzierà la metà dei dipendenti

Secondo le fonti anonime, i termini della riduzione dell’organico potrebbero però ancora cambiare e modalità del taglio del personale sarebbero state decise da Musk insieme ad alcuni consulenti.

In precedenza Musk, attraverso un tweet, aveva già smentito un articolo del “New York Times” che diceva che avrebbe licenziato i dipendenti di Twitter prima del 1° novembre, data in cui il personale avrebbe dovuto ricevere i premi in azioni nell'ambito del proprio compenso.