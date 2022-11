La separazione Totti-Blasi approda oltreoceano: "Il burrascoso addio finisce sul New York Times"

L'intricato gossip sulla separazione tra Francesco Totti e Ilary Blasi scavalca i confini italiani e finisce nientemeno che sul New York Times.

La soap sentimentale del ‘Pupone’ e della sua ormai ex moglie, dopo aver fatto parlare tutta l'Italia e l'Europa approda oltreoceano, dove un articolo del celebre quotidiano newyorkese racconta nei dettagli la lunga relazione fin dagli esordi definendo l'epilogo della love story più chiacchierata del momento come una "disordinata separazione coniugale che offusca una leggenda del calcio romano".

"C'era una volta Francesco Totti, il principe incoronato del calcio italiano, che festeggiava un gol strappandosi la maglia e svelando una maglietta con la scritta "Sei unica", un proclama d'amore eterno per Ilary Blasi, showgirl che gli ha rubato il cuore. I due si sono sposati in diretta televisiva, hanno avuto tre figli e si sono trasferiti in una villa degna della famiglia reale. Ora, 20 anni dopo, lui dice che la signora Blasi ha rubato i suoi orologi Rolex", scrive il quotidiano nel pezzo a firma del cronista Jason Horowitz.