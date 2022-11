Sette anni fa la strage al Bataclan. La Francia ricorda i suoi giorni più bui

Una serie di attentati coordinati colpì, più o meno simultaneamente, lo Stade de France, dove giocava la nazionale, diversi ristoranti e la sala concerti del Bataclan, piena per il concerto degli Eagles of Death Metal, dove avvenne l'attacco più sanguinoso.

Per la Francia fu il più grave attacco sul suo territorio in tempo di pace. Il Paese cambiò profondamente: le autorità dichiararono lo stato di emergenza, durato fino al 2017, e la polizia armata cominciò a pattugliare costantemente gli spazi pubblici.

Il processo

Quelle del 13 novembre 2015 sono state le aggressioni terroristiche che hanno causato più vittime nella storia francese in tempo di pace. A sette anni dagli attacchi, un tribunale francese ha giudicato 19 uomini colpevoli di crimini legati al terrorismo.

Salah Abdeslam, l'unico sopravvissuto dei commando di terroristi, giudicato colpevole di tutti i capi d'accusa, è stato condannato per omicidio all'ergastolo senza possibilità di condizionale, che è la pena più dura che è possibile comminare nel sistema giudiziario francese.

La corte ha giudicato che il suo giubbotto esplosivo non funzionò correttamente, respingendo l'ipotesi difensiva secondo la quale Abdeslam avrebbe abbandonato il giubbotto perché non più intenzionato a portare a termine il suo attacco.

Degli altri imputati oltre ad Abdeslam, 18 sono stati condannati per reati connessi al terrorismo e uno per un reato minore. Sono in gran parte accusati di aver supportato gli attacchi terroristici con la logistica o il trasporto creando documenti falsi, trasportando gli aggressori in Europa dalla Siria o fornendo loro denaro, telefoni, esplosivi o armi. Uno di loro è accusato di aver avuto un ruolo diretto negli altri attentati del marzo 2016 a Bruxelles, anch'essi rivendicati dallo Stato Islamico.