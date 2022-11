L’annuncio in tv: la giunta militare rilascia ex ambasciatrice britannica

La giunta militare che dal febbraio del 2021 governa con la forza la Birmania ha annunciato il rilascio dell'ex ambasciatrice britannica Vicky Bowman e di suo marito birmano, l'artista Htein Lin, condannati al carcere per presunte violazioni delle leggi sull'immigrazione, secondo quanto annunciato dalla tv di stato birmana, ripresa dalla Bbc. Secondo Sky News britannica, la coppia è stata già rilasciata.

La loro liberazione, annunciano i militari, rientra in un'amnistia concessa dal regime militare a 6.000 prigionieri. Con l’ex ambasciatrice sono stati rilasciati il consulente australiano Turnell, il regista nipponico Toru Kubota e altri 5.770 prigionieri, tra cui 600 donne in occasione della Festa nazionale birmana. I militari aggiungono che Bowman, Turnell e Kubota verranno espulsi dal Paese. Non è stato specificato dai militari a quante persone verrà concessa l’amnistia.

Vicky Bowman è stata ambasciatrice del Regno Unito dal 2002 al 2006 ed era stata arrestata lo scorso agosto con l'accusa di non aver dichiarato l'indirizzo di residenza, che risulta essere diverso da quello indicato nel registro degli stranieri residenti. Lei e il marito erano quindi stati condannati a un anno di carcere. Quanto a Sean Turnell, lavorava come consigliere economico dell'ex leader Aung San Suu Kyi, la quale è in carcere dove deve scontare pesanti condanne dopo il golpe del primo febbraio 2021.