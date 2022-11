L’audiovisivo che sostiene la fauna selvatica e del pianeta: ITTV Ecoflix Award a Elisabetta Canalis

Ecoflix è il primo gruppo media no-profit la cui missione è quella di educare, ispirare e sostenere azioni significative nel salvare la fauna selvatica e il pianeta. Programmi originali, podcast, e una sezione dedicata all’education sono al centro del proprio “palinsesto” per sensibilizzare la popolazione.

La missione di Ecoflix è quella di diventare la fonte mediatica più affidabile per informazioni, scienza e ispirazione sulla conservazione e sul cambiamento climatico. Il motto del media è: “Nessuno ci guadagna, tranne gli animali e il pianeta”. Infatti, tutte le quote d'iscrizione vengono totalmente destinate alle iniziative di conservazione di Ecoflix in tutto il mondo.

“Il primo premio annuale ITTV/Ecoflix Award viene assegnato a celebrità, artisti o altri personaggi pubblici del mondo dello spettacolo che, interagendo con i loro fan e con i media, hanno dimostrato un particolare impegno per la protezione dell'ambiente e per aumentare la sicurezza e il rispetto degli animali, sensibilizzando il grande pubblico sulla necessità di un'azione urgente per il raggiungimento di questi obiettivi cruciali su base mondiale. Elisabetta Canalis ha dimostrato con azioni inequivocabili il suo impegno incessante per la causa, in particolare per la sicurezza dei cani e contro il loro abbandono incontrollato, e per aumentare la responsabilità sull'uso degli animali nella produzione di contenuti cinematografici e televisivo". Sottolinea Valentina Martelli CEO di Good Girls Planet, la società americana creata assieme a Cristina Scognamillo, che ha ideato e produce ITTV.

L’appuntamento è per il 7 novembre alla NeueHouse di Hollywood dove saranno mostrate immagini in anteprima dei prodotti Ecoflix a cui seguirà un panel di approfondimento con il fondatore di Ecoflix David Casselman, Elisabetta Canalis, Matteo Perale, imprenditore e produttore e Valentina Martelli.