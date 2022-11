L'azienda diserta incontro al Mise. Sindacati: "Schiaffo a governo". Urso: "Rispettare gli accordi"

È sempre più difficile il percorso dell'ex Ilva di Taranto. Quattro ore di sciopero nazionali di tutto il gruppo sono state proclamate per lunedì prossimo. "È necessario che ArcelorMittal torni nelle mani pubbliche, in una gestione pubblica, e torni a contrattare con i sindacati il rilancio del lavoro, la tutela dell'occupazione, le condizioni di salute e sicurezza e l'ambientalizzazione delle produzioni" hanno detto i sindacati al termine dell'incontro tenuto questa mattina a Roma alla presenza dei ministri Urso e Calderone. Rincara la dose Roberto Benaglia, leader Fim: "Siamo soddisfatti - ha detto - del fatto che il ministro Urso abbia capito la drammaticità della situazione che rischia di degenerare ulteriormente, soprattutto dopo la scelta recente di staccare la spina a 145 ditte di appalto, un ulteriore decadimento che non può essere accettato. Abbiamo chiesto al governo di lavorare per il riequilibrio del rapporto tra Stato, Invitalia, Arcelor Mittal". Ci vuole "del tempo" ma questa "è la direzione che va presa e il ministro ha risposto in questo senso che non accetterà di dare nuove risorse in una situazione cristallizzata e incancrenita", ha proseguito Benaglia. Sulle ditte di appalto "ci aspettiamo ulteriori pressioni, abbiamo posto il tema dei lavoratori in Ilva As e la ministra Calderone - ha sottolineato - ha dato grande sensibilità rispetto al fatto che i lavoratori non devono soffrire in queste situazioni quindi predisporrà gli atti e il confronto".

(LaPresse) Tavolo Acciaierie d’Italia - ex Ilva, Roberto Benaglia (Fim Cisl)

"Nell'incontro di oggi l'azienda non ha avuto nemmeno il coraggio di presentarsi al tavolo, a negoziare e a confrontarsi col Governo e con i sindacati. Noi pensiamo che sia necessario scioperare per fermare l'eutanasia del gruppo in Italia e per ricontrattare tutto". Lo ha detto all'uscita dell'ex Mise il segretario generale della Fiom Cgil, Michele De Palma, dopo l'incontro di oggi su Acciaierie d'Italia, ex Ilva, con ministri Adolfo Urso e Marina Calderone. Per Rocco Palombella, numero 1 Uilm, "nemmeno l'incontro col ministro è servita a far recedere ArcelorMittal dall'idea, sciagurata, di lasciare a casa 2mila lavoratori e 145 aziende. Immaginate qual è stato il clima dell'incontro di oggi. Abbiamo apprezzato la buona volontà del ministro ma i lavoratori, delle buone volontà non sanno che farsene". Secondo Palombella, "c'è bisogno che il Governo prenda atto che l'unica azione è quella di riprendersi il controllo dell'azienda, bisogna nazionalizzare. Se loro non nazionalizzano, la situazione peggiorerà ancora di piu'". "Il comportamento dell'azienda? Uno schiaffo al Governo che si è appena insediato" rileva Palombella.

(LaPresse) Tavolo Acciaierie d’Italia - ex Ilva, Rocco Palombella (Uilm)

Urso: “Rispettare gli accordi” "Vogliamo che l'azienda rispetti l'accordo e ovviamente lo Stato utilizzerà le risorse già stanziate affinché ci sia questo rispetto da parte dell'azienda, in modo tale che ci sia una prospettiva. Ci deve essere una prospettiva per il futuro dell'acciaieria italiana, europea e questo è il nostro impegno". Lo afferma il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al termine dell'incontro sull'ex Ilva di cui si è detto "soddisfatto". "Il nostro obiettivo - aggiunge il ministro - è quello di riequilibrare la governance in modo che davvero ci sia una risposta rispetto agli impegni" presi. Impegni "che la stessa azienda ha preso e che noi riteniamo devono essere rispettati pienamente, secondo le scadenze che sono state date nei precedenti accordi. Su questo c'è il nostro impegno, la nostra volontà e credo che insieme ce la possiamo fare", conclude Urso. "Non possiamo ovviamente decidere tutto in pochi giorni, dobbiamo considerare tutti i fattori: sono tanti e ovviamente c'è quello produttivo, c'è l'aspetto giudiziario. Sono tanti appunto gli interventi e di varia natura, alla fine con Palazzo Chigi decideremo la strada da percorrere salvando questo sito produttivo".

(Ansa/Twitter) Il ministro Adolfo Urso ha incontrato il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano sul dossier Acciaierie d'Italia ex-Ilva