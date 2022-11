Le mafie nel business dello smaltimento di rifiuti sanitari post pandemia

Con l’arrivo dell’epidemia di Covid-19 in Europa, il mercato dei traffici illegali di rifiuti è diventato sempre più florido. Negli ultimi mesi, a causa del forte coinvolgimento delle mafie nel settore sanitario, si registrano alcune anomalie. Circa un anno fa, con l’operazione denominata “Green Tuscany”, si è scoperta un’associazione criminale che trafficava in rifiuti pericolosi dall’Italia verso Cina tramite la Slovenia. L’inchiesta era collegata a un’indagine della Procura Nazionale Antimafia italiana sul traffico illecito di rifiuti tessili che partivano dai porti di Genova, Livorno e Trieste per giungere in Africa. Le società coinvolte in quest’attività illegale operavano anche come mediatori e trasportatori nell’ambito di un sistema parallelo di traffico internazionale di rifiuti. Parliamo del tema con il criminologo Vincenzo Musacchio.

Professore è vero che c’è alto rischio d’infiltrazioni mafiose nello smaltimento di rifiuti sanitari?

Ogni anno in Unione Europea si producono oltre duemila milioni di tonnellate di rifiuti di cui oltre quaranta milioni di tonnellate sono classificati come pericolosi. Le nuove norme meno rigorose, l’aumento dei prezzi per smaltire legalmente i rifiuti e le restrizioni dovute al Coronavirus, portano le mafie a inserirsi più facilmente nel settore proponendo condizioni e prezzi allettanti che creano poi un mercato illecito, parallelo e occulto. In quest’ambiente le mafie giocano un ruolo decisivo: si accordano con le imprese fornendo loro l’opportunità concreta di massimizzare i profitti, riducendo al minimo i costi. Nel 2020 e nel 2021 la produzione di rifiuti sanitari è cresciuta del 16 e del 20% rispetto al 2019. Secondo gli ultimi dati dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra), nel 2020 in Italia si sarebbero prodotte 232 mila tonnellate di rifiuti sanitari, di cui circa 208 mila di rifiuti pericolosi, la maggior parte dei quali prodotti nelle regioni del Nord (il 49%). Queste cifre riguardano i rifiuti prodotti da strutture sanitarie pubbliche e private e si basano sulle informazioni contenute nel modello unico di dichiarazione ambientale. A causa della pandemia da Sars-Cov2, la maggior parte dei rifiuti sanitari pericolosi (quasi 176 mila tonnellate) è stata classificata a rischio infettivo, con un incremento del 23,4% rispetto al 2019.

A quale tipologia di rifiuti sanitari ci riferiamo?

Per rientrare in questo gruppo, non è necessaria alcuna analisi: è sufficiente la provenienza del rifiuto. È a rischio infettivo tutto ciò che è entrato in contatto con materiale biologico, oppure che proviene dai reparti che trattano malattie infettive. I rifiuti ospedalieri a rischio infettivo sono quei rifiuti di natura sanitaria, contaminati da liquidi biologici come sangue e secrezioni varie, oppure quelli che provengono da ambienti e pazienti in isolamento infettivo: garze, guanti, cannule, drenaggi, cateteri, fleboclisi, mascherine. Rientrano tra i rifiuti sanitari a rischio infettivo anche tutti quei rifiuti contaminati da feci e urine infette, come i pannoloni, ma anche rifiuti taglienti come aghi, lame e siringhe. Tutti questi rifiuti vanno gestiti, maneggiati e smaltiti secondo precise procedure stabilite dalla normativa in vigore.

Dove sono smaltiti questi rifiuti?

Devono essere smaltiti mediante incenerimento in impianti autorizzati al trattamento dei rifiuti speciali, avendo cura di caricarli direttamente nel forno, evitando la miscelazione con altre categorie di rifiuti. Molti carichi di questa tipologia di rifiuti purtroppo viaggiano per l’Italia e si spostano di regione in regione. Da nord a sud ma anche in altri Paesi europei. Per poi essere dati alle fiamme o sversati in cave e magazzini abusivi. I crimini ambientali sono in preoccupante estensione e danneggiano non solo il territorio nazionale ma anche quello europeo, minacciando così la salute dei cittadini. Sono diventati sempre più frequenti e sempre più transnazionali perché non sono solo business in mano alle mafie, ma coinvolgono anche una parte dell’imprenditoria.

Chi sono i soggetti coinvolti in questi crimini?

C’è l’imprenditore che punta a smaltire i propri rifiuti illegalmente per incrementare i suoi guadagni o per pagare meno tasse. C’è chi lavora in situazioni di mercato e lavoro nero e quindi non può disfarsene in modo legale. Le amministrazioni e le aziende pubbliche locali costrette a lavorare in costante emergenza a volte anche inconsapevolmente si rivolgono alla criminalità organizzata. Le nuove mafie, oggi non operano più con violenza e intimidazioni ma si servono dei colletti bianchi e di strumenti corruttivi. I nuovi mafiosi operano legalmente attraverso loro aziende e si presentano come “mediatori” per i servizi di gestione e smaltimento dei rifiuti offrendo prezzi molto più bassi rispetto ad altre società esistenti sul mercato legale. I rifiuti pericolosi, spesso molto tossici, che fingono di riciclare finiscono poi in discariche illegali sparse in tutta Europa. Il rischio più grave è che con questo metodo i rifiuti ritornino nell’ambiente in forma diversa e con potenzialità tossiche pericolosissime (pensiamo a un campo di pomodori su terreno adibito a discarica abusiva). Gli stessi materiali plastici o affini, possono costituire una minaccia per la salute umana se non sono sottoposti al corretto processo di riconversione. In periodo di Covid-19, quindi, di crisi economica, risparmiare può essere una necessità, per cui, nei diversi settori industriali cresce la richiesta dei servizi di smaltimento illegale di rifiuti. Le mafie sanno cosa e come fare per individuare le imprese e le industrie in crisi offrendo loro servizi specializzati proprio nella gestione dei rifiuti a basso costo. Le società coinvolte in tali attività sono spesso complici – in alcuni casi in accordo preventivo – della criminalità organizzata. Le nuove mafie sono ben organizzate fra loro e le nostre, ad esempio, hanno contatti stretti con tutte le altre associazioni criminali radicate negli Stati membri dell’Unione europea. I rifiuti pericolosi sono in genere trasferiti in uno Stato membro compiacente (es. Slovenia, Bulgaria, Slovacchia, Romania).

Le situazioni emergenziali favoriscono questo business?

Le emergenze sono manna dal cielo per le mafie. Nel settore privato, al centro dei traffici ci sono le imprese, nel pubblico ci sono soprattutto le amministrazioni e le aziende locali (Comuni e ASL in primis). Le esigenze di entrambi possono essere soddisfatte anche grazie all’intervento immediato della criminalità organizzata.

Come si può porre freno a questi traffici?

Cercando di ostacolare in ogni modo i contatti tra le mafie e i colletti bianchi in ogni parte del mondo. Rafforzando al massimo la collaborazione interstatale perché le nuove mafie sono transnazionali. Occorrerà coinvolgere in questa lotta tutte le istituzioni, nazionali, europee, internazionali e sensibilizzare assiduamente l’opinione pubblica. L’emergenza legata allo smaltimento rifiuti spesso diventa permanente e si autoalimenta in situazioni di crisi prolungate. I rischi maggiori provengono soprattutto dai subappalti, dal massimo ribasso e dall’assenza di trasparenza. Andrà dunque controllato in maniera efficace questo settore. La mancanza di impianti di smaltimento non aiuta. L’aumento dei passaggi, sia a causa dei subappalti per lo smaltimento, sia per il trasporto di rifiuti, aumenta i costi per lo Stato e di questo approfitta la criminalità che sfrutta ogni fase anche per riciclare il proprio denaro sporco. Ora gli Stati hanno la necessità di smaltire enormi quantità di rifiuti sanitari. Si tratta di materiali pericolosi, che hanno come unica destinazione l’inceneritore. Abbiamo bisogno, dunque, di maggiore tracciabilità, perché da troppo tempo la criminalità fa proficui affari in questo settore.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista, associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). È ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ottanta. È tra i più accreditati studiosi delle nuove mafie transnazionali. Esperto di strategie di lotta al crimine organizzato. Autore di numerosi saggi e di una monografia pubblicata in cinquantaquattro Stati scritta con Franco Roberti dal titolo “La lotta alle nuove mafie combattuta a livello transnazionale”. È considerato il maggior esperto europeo di mafia albanese e i suoi lavori di approfondimento in materia sono stati utilizzati anche da commissioni legislative in ambito europeo.