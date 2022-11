Legge di bilancio: nel 2023 molte meno donne potranno anticipare la pensione

Questa mattina da Palazzo Chigi è trapelata una nuova bozza del disegno di legge di Bilancio, che il governo dovrebbe trasmettere alla Camera dei deputati tra la tarda serata di oggi e domani mattina. È suddivisa in 16 capitoli e 156 articoli, tra misure contro il caro-energia, sul fisco, pensioni, giustizia, sanità, infrastrutture. La novità più discussa in queste ore è la drastica limitazione della platea che può accedere a "opzione donna", ossia la possibilità di anticipare l'uscita dal lavoro per le lavoratrici che abbiano raggiunto 35 anni di contributi: il governo intende alzare l'età per accedere alla pensione a 60 anni, ridotta a 59 per chi ha un figlio e a 58 per chi ne ha piu di due. Non solo: il beneficio non sarà più riconosciuto a tutte le donne, ma solo a chi ha invalidità civile pari almeno al 74%, o assista parenti portatori di handicap, o che sia dipendente o licenziata da un'imprese in stato di crisi.

Energia

La tassa sugli extraprofitti con cui da diversi mesi vengono finanziate le misure di mitigazione del caro-energia diventa per il 2023 un "contributo di solidarietà". La prevede un prelievo temporaneo per i soggetti che in Italia producono, importano o vendono energia elettrica e gas e producono, importano, distribuiscono o vendono prodotti petroliferi. Il contributo è del 50% sul reddito 2022 che eccede per almeno il 10% la media dei redditi 2018-21; con il limite del 25% del patrimonio netto al primo gennaio 2022. Sono interessate 7 mila aziende e si prevede un incasso di 2,56 mld. Tra i provvedimenti previsti c'è il credito d'imposta al 20% per il primo trimestre 2023 sul carburante per pescatori e agricoltori.

Fisco e lavoro

C'è l'annunciato innalzamento da 65.000 euro a 85.000 euro di reddito per le partite iva che intendono accedere al regime forfettario (la cosiddetta flat tax), ma "subordinato al rilascio di una specifica misura di deroga da parte delle competenti autorità europee" che Bruxelles sta ancora vagliando. La nuova soglia è autorizzata da una direttiva Ue ma solo dal 2025: Roma chiede dunque l'autorizzazione ad anticipare di due anni. L'altra imposta sostitutiva per i lavoratori autonomi, con l'aliquota del 15% sugli incrementi di utile fino a 40 mila euro rispetto ai maggiori utili registrati nella media dei tre anni precedenti ("flat tax incrementale") è al momento prevista solo per il 2023.

La manovra disciplina inoltre il settore delle attività legate alle criptovalute: a plusvalenze e altri sarà applicata un'imposta sostitutiva del 26%, con una soglia di esenzione fissata a 2000 euro

Un miliardo viene destinato ad un'elargizione una tantum ai dipendenti statali in attesa di rinnovo contrattuale, pari all'1,5% dello stipendio per le 13 mensilità

Pagamenti

Nella bozza, come previsto, c'è pure la misura che fissa a 60 euro il limite minimo per il quale gli esercenti non saranno passibili di sanzioni se negano la possibilità di pagare con il bancomat o altro strumento elettronico. Il provvedimento viene motivato "al fine di assicurare la proporzionalità tra l'entità della sanzione (in ogni caso non inferiore a 30 euro) e l'importo del pagamento rifiutato", e con la "crisi di liquidità e degli incrementi dei costi produttivi, gestionali e operativi, prodotti dall'inflazione e dall'aumento dei costi dei prodotti energetici". La norma cita anche il ripristino dal 1 luglio 2022 "della misura ordinaria del 30% del credito di imposta sulle commissioni bancarie per le transazioni mediante strumenti di pagamento elettronico".

Ambiente

In legge di Bilancio va anche l'istituzione di un "Fondo per il contrasto al consumo di suolo", finanziato con 10 milioni di euro nel 2023, 20 milioni nel 2024, 30 milioni di euro nel 2025 e 50 milioni di euro all'anno nel biennio 2026-2027

Coperture

Tra le fonti di finanziamento della manovra, si prevedono tagli alle intercettazioni e ai fondi per il sistema penitenziario. Rispetto a questi ultimi, il governo precede di risparmiare 9,57 milioni per il 2023, 15,4 milioni per il 2024 e 10,9 milioni all'anno dal 2025, riorganizzando i servizi e razionalizzando il personale. Viene inoltre dismessa InvestItalia, la cabina di regia a Palazzo Chigi sugli investimenti pubblici e privati creata dal governo Conte I.