Letta: "Verso il nuovo Partito Democratico e il leader che lo guiderà"

Ha accettato di “svolgere un servizio certamente complesso e faticoso”.

Enrico Letta interviene su La Repubblica con un lungo commento nella giornata in cui si apre “il percorso congressuale costituente" che, scrive il segretario del Partito Democratico, “porterà alla nascita del nuovo Pd e alla scelta della leadership che lo guiderà in questo tempo di opposizione e di costruzione di un’alternativa alla destra”.

Letta ripercorre le fasi della nascita del partito e dei cambiamenti a cui abbiamo tutti assistito, dentro e fuori i nostri confini: “Il Pd nacque nel 2007 dalla felice intuizione di Romano Prodi e con la prima leadership, quella di Veltroni, mise in campo idee e modelli politici fortemente innovativi. Tanto che a destra decisero di copiarci, facendo nascere il Pdl, che a differenza del Pd ebbe vita assai breve” e aggiunge: “Se ripensiamo al 2007 vediamo, in Italia e in Europa, tutta l’enorme distanza tra quel tempo e oggi”.

Quindici anni di cambiamenti non sono pochi e per questo, scrive Letta “abbiamo deciso di cambiare le nostre regole interne per rendere possibile a tutti gli aderenti di esserne parte attiva, sia per candidarsi a far parte degli organismi dirigenti sia per essere eletti. L'appello è rivolto non solo a quanti sono già iscritti e militanti del Pd, ma a tutti quelli che nelle prossime settimane vogliono aderire al percorso costituente. Abbiamo, tutti insieme, deciso di andare nella direzione di un processo aperto e portatore di una forte discontinuità”.

Nel nuovo percorso non rimane indietro il lavoro all’opposizione che viene definita da Letta il “primo terreno su cui si misura la costruzione del nuovo Pd. Tutti, io per primo, vogliono reagire subito a una destra che ha esordito nel peggior dei modi. L'esempio più drammatico è quanto sta avvenendo in queste ore nel Mediterraneo, con il ritorno da parte del governo Meloni a un utilizzo politico becero e barbaro dei drammi di donne, uomini, bambini inermi”.