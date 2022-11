Carcere di Evin. Piperno: "Quell'angolo d'inferno da cui sono uscita, lotterò per gli iraniani"

“Non avevamo fatto nulla per meritarci di essere rinchiusi tra quelle mura, e non posso negare che siano stati i giorni più duri della mia vita. Ho visto, subito e sentito cose, che non dimenticherò mai, e che un giorno mi daranno la forza per lottare accanto al popolo Iraniano”.

La blogger italiana Alessia Piperno torna a scrivere sul suo account Istagram, affidando ai social alcuni momenti della memoria dei suoi 43 lunghissimi giorni a Evin, il famigerato carcere iraniano da dove è stata liberata il 10 novembre scorso. Tra quelle mura sono rinchiusi intellettuali, dissidenti e prigionieri politici, alcuni noti altri meno, e ancora migliaia di manifestanti della protesta delle ultime 11 settimane in nome di Mahsa Amini, circa 18000 dicono le ong. “Quell’angolo di inferno”, così lo definisce Piperno, è noto al mondo e alla comunità internazionale per gravi violazioni dei diritti umani, come tortura e abusi. Lo conferma il recente reportage durissimo della Cnn.

“Oggi è lunedì, oggi in prigione si fa la doccia. Domani è martedì, ci sono i 5 minuti d’aria. La mia mente ora vive un po’ così, tra sorrisi, in un letto soffice, un piatto di pasta e tra delle mura bianche dove le urla, non cessano mai e dove l’aria si respira per 5 minuti, due volte a settimana”.

Alessia, che da giorni era in Iran da viaggiatrice libera e solitaria, si dice “FORTUNATA, SIAMO FORTUNATI, e credetemi, non è scontato, come non lo è la nostra libertà”. E leggendo delle cronache che arrivano dalla Repubblica islamica non si può darle torto.