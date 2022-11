L'ex ministro va a un reality show: sospeso dal gruppo conservatore alla Camera

Matt Hancock, ex ministro della Salute del Regno Unito, è stato sospeso dal gruppo dei Conservatori alla Camera dei Comuni dopo aver firmato per partecipare al reality show I'm a Celebrity... Get Me Out of Here girato in una giungla australiana e trasmesso dall'emittente privata Itv, dove sarà affiancato dal cantante pop Boy George, dall'ex rugbista Mile Tindall e dal calciatore Jill Scott. Ai partecipanti sono richieste prove come mangiare insetti ed essere intrappolati tra i serpenti.

Oltre alle prese di distanza interne al partito, Hancock è stato criticato da un'associazione di familiari delle vittime di Covid-19: “Non è una celebrità, è il ministro responsabile mentre il Regno Unito raggiungeva una mortalità da coronavirus tra i più alti al mondo mentre violava le sue stesse regole”, ha detto la portavoce Lobby Akinnola, “se avesse avuto un minimo rispetto per famiglie come la mia, avrebbe divulgato le sue e-mail con la commissione di inchiesta sulla pandemia, non andrebbe a mangiare insetti in tv”

Hancock sedette nei governi guidati da Teresa May e da Boris Johnson nei mesi più duri della pandemia da Covid-19, ma fu costretto a dimettersi a giugno 2021 quando il tabloid The Sun diffuse un video che lo mostrava baciare una dirigente governativa nel suo ufficio, violando le norme di distanziamento sociale.

Ha sostenuto la nomina a premier di Rishi Sunak, ma non è stato ricompensato con una posizione ministeriale, i retroscena riferiscono che non pensa di avere più ruoli di governo in futuro. Ora continuerà a essere deputato, ma siederà alla Camera come indipendente. Il portavoce di Sunak ha detto che il primo ministro crede che i legislatori dovrebbero lavorare sodo per i suoi elettori, mentre la Gran Bretagna sta affrontando un periodo di crisi a causa del carovita.