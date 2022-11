L'inflazione Usa scende e le borse volano

L'inflazione di ottobre negli Stati Uniti è scesa più delle attese degli economisti. L'indice dei prezzi al consumo è pari a 7,7%, contro l'8,2% di settembre, le attese erano dell'8%.

L'inflazione “core” (depurata dai prezzi dell'energia e degli alimentari) è passata dal 6,6% al 6,3%.

Ora gli investitori si aspettano che la banca centrale statunitense rallenti il ritmo dei rialzi dei tassi, che servono proprio a raffreddare l'inflazione.

Sono numerosi e evidenti gli effetti a cascata sui diversi mercati. A Wall Street l'indice Dow Jones sale del 2,92%. Il Nasdaq dei titoli tecnologici del 5,65%. Anche in Europa rialzi netti: +2,42% per l'indice Ftse Mib di Milano. Londra +1,2%, Francoforte +3,2%.

Scendono, sulle attese di una Fed meno falco, i rendimenti dei titoli di Stato. Negli Stati Uniti giù di 15 punti base il rendimento del Treasury a 10 anni. In Italia -34 punti per quello del Btp decennale, che ora è al 4,03%. Oggi il Consiglio direttivo della Bce ha aumentato da 150 a 250 miliardi il limite di obbligazioni che può prestare in cambio di contanti.

Tra gli altri effetti, si rivaluta l'euro sul dollaro. Ora un euro vale 1,015 dollari, +1,43%.

E il dollaro più debole rilancia l'oro, +2,20%, a 1.743 dollari l'oncia, il massimo da fine agosto.

A Piazza Affari maggiori rialzi per Nexi, +7,78%, seguita da Azimut, Telecom Italia e Amplifon, tutti sopra il 6%. Maggiori ribassi per Saipem, -2,93%, e Tenaris, -3,98%.

Il Bitcoin si riprende oggi dopo lo scivolone di ieri: vale 17.465 dollari, oggi +10%, negli ultimi 5 giorni -18%. FTX, una piattaforma di scambio di cripto-asset che valeva 32 miliardi di dollari, è in una grave crisi di liquidità. Fino a ieri sembrava possibile l'acquisto da parte di un'altra piattaforma, Binance, che però ieri ha annunciato il passo indietro.