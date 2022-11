Cop27, "l'Italia continua a fare la sua parte, riducendo le emissioni e sostenendo le rinnovabili"

“L'Italia sta facendo e continuerà a fare la sua parte nel processo di transizione energetica e di riduzione delle emissioni di gas serra. Per far questo, dobbiamo continuare a sostenere le rinnovabili, già beneficiarie di una vistosa semplificazione burocratica”: lo ha detto Erica Mazzetti, deputata di Forza Italia, presente alla Cop27 nella delegazione italiana. “Pur tuttavia – aggiunge Mazzetti – i 70 GW in sei anni, obiettivo ragionevole ma non scontato posto dal ministro Gilberto Pichetto Fratin, richiedono uno scatto ulteriore, possibile solo con il superamento di ogni tipo ostacolo”.