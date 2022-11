L'italiana arrestata ieri a Istanbul "sta bene"

L'italiana in custodia da ieri a Istanbul dopo essere stata fermata durante la manifestazione per celebrare la giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne "sta bene ed è riuscita a sentire i suoi cari in Italia". Lo hanno riferito all'Ansa attivisti che hanno potuto incontrarla presso la stazione di polizia del quartiere Karakoy, dove si trova assieme a un'altra donna dell'Azerbaigian, sempre fermata ieri durante la dimostrazione che era stata vietata dalla prefettura di Istanbul.