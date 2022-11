Lo sbarco di migranti tra diritto interno e diritto internazionale. Intervista a Vincenzo Musacchio

Il 2 novembre, in un’intervista al Corriere della Sera, il neo Ministro dell’Interno Matteo Piantedosi ha dichiarato che i Paesi di cui battono bandiera le imbarcazioni dovrebbero «farsi carico dell’accoglienza» dei migranti soccorsi, poiché questi ultimi hanno «messo piede per la prima volta» proprio in quei Paesi, salendo sulle navi. Professore è davvero così?

Che le navi rappresentino un’estensione territoriale dei rispettivi Stati di bandiera corrisponde certamente al vero. I migranti a bordo delle due navi, Humanity 1 e Geo Barents, attraccate a Catania e battenti rispettivamente bandiera tedesca e norvegese, si trovano in territorio tedesco e norvegese e quindi - secondo il Ministro - sarebbero la Germania e la Norvegia a doverli accogliere e occuparsi delle loro richieste. A prima vista questo ragionamento potrebbe non fare una grinza. In realtà, non è proprio così. La Convenzione di Amburgo del 1979, alla quale l’Italia ha aderito nel 1986, prevede che gli sbarchi debbano avvenire nel primo “porto sicuro” disponibile, sia dal punto di vista del rispetto dei diritti umani, sia per prossimità geografica alla località di salvataggio. Del resto oltre che giuridico questo è anche un assunto logico e per alcuni aspetti soprattutto morale. Si pensi solo per un attimo se fosse applicabile la legge invocata dal Ministro dell’Interno e la nave battesse ad esempio bandiera neozelandese. I migranti per ricevere soccorso dovrebbero arrivare in Nuova Zelanda? C’è qualcosa che non quadra.

I comandanti delle due navi, secondo lei, hanno agito correttamente?

Non solo hanno agito correttamente ma hanno osservato le Convenzioni internazionali vigenti in materia (Convenzione di Amburgo e di Dublino). Il comandante di una nave che trasporta migranti tra i quali potrebbero esserci anche richiedenti asilo politico ha l’obbligo di raggiungere il porto sicuro più vicino dove far sbarcare le persone a bordo, senza esporli ad altri pericoli per la loro incolumità. È di poche ore fa la notizia della presentazione di un ricorso da parte dei legali dell’Humanity 1 al Tribunale civile di Catania con cui si chiede al giudice un provvedimento d’urgenza che ordini lo sbarco immediato dei migranti rimasti ancora a bordo. Sembra sia stato presentato altro ricorso al Tar del Lazio contro il provvedimento che impone al comandante della nave di lasciare il porto di Catania con i migranti a bordo. Attendiamo di leggere cosa sentenzieranno i giudici italiani in merito.

Perché secondo lei si è attuato uno sbarco “selettivo”?

Probabilmente si voleva evitare l’applicazione delle disposizioni riguardanti il Regolamento di Dublino e quindi che l’Italia, giacché primo Paese di arrivo, aveva l’obbligo di farsi carico dell’accoglienza e dell’esame delle domande di asilo presentate sul proprio territorio. La bandiera della nave che soccorre i migranti, quindi, è irrilevante per quanto riguarda il porto in cui questi devono sbarcare e non stabilisce per nulla le responsabilità su di loro.

Come giudica da giurista l’aggettivo “selettivo” riferito a persone umane bisognose di soccorso?

Espressione inaccettabile poiché contraria al principio di umanità e al rispetto della dignità della persona umana. Non condivido il termine né dal punto di vista giuridico tanto meno da quello etico. L’uso di simili locuzioni è sempre problematico poiché affievolisce quel senso di umanità che dovrebbe sempre orientare i comportamenti di un Paese civile.

Cosa si potrebbe fare per far fronte all’emergenza immigrazione che resta comunque un problema non riguardante solo l’Italia?

Una strada percorribile potrebbe essere la modifica o l’abrogazione del Regolamento di Dublino impegnando gli Stati membri dell’Unione europea in una reale solidarietà comune. La proposta di modifica presentata recentemente dalla Commissione Europea prevede la possibilità per i Paesi di scegliere se accogliere concretamente i richiedenti nel proprio territorio in conformità a quote di redistribuzione, oppure se aiutare i Paesi di primo ingresso, cioè Italia, Grecia e Spagna, a rimpatriare un numero pari di richiedenti asilo la cui richiesta di protezione è stata negata, oppure ancora, finanziare centri di accoglienza nei Paesi di primo ingresso o programmi di sviluppo nei paesi di origine dei richiedenti. In sostanza, la nuova proposta punta più a condividere lo sforzo sui rimpatri che all’accoglienza. Non mi pare tuttavia tale proposta sia pienamente conforme ai valori fondanti dell’Unione europea.

Che cosa si dovrebbe fare secondo lei? C’è una strada percorribile?

Penso, ad esempio, all’istituzione di visti umanitari europei obbligatori, al principio del mutuo riconoscimento delle decisioni tra gli Stati membri e infine a una libertà di circolazione qualificata dei beneficiari dei visti umanitari. Per questo tipo di riforme naturalmente è indispensabile la volontà politica degli Stati in osservanza proprio di quel principio di solidarietà che è alla base della Costituzione europea. In questo momento una simile innovazione normativa non mi pare sia percorribile per l’opposizione che troverebbe in alcuni Stati membri.

Che cosa pensa del monito lanciato da Papa Francesco alla “responsabilità europea” sui migranti?

Il Papa a dire il vero ha fatto un discorso più articolato. Ha affermato con forza che “i migranti siano accolti, accompagnati, promossi e integrati”. Ha poi aggiunto che “ogni Stato dell’Unione Europea trovi un accordo su quanti migranti può ricevere”. Il Pontefice infine ha anche criticato le politiche europee e internazionali nei Paesi del terzo mondo, affermando che “se vogliamo risolvere i problemi dei migranti, risolviamo i problemi dell'Africa e ne arrivano di meno”. Mi pare un discorso molto più complesso e articolato di un semplice richiamo alla responsabilità dell’Unione europea.

Mi pare di capire che il problema resterà ancora a lungo irrisolto?

Mi auguro ovviamente che non sia così. Non resta che auspicare, dunque, una più concreta volontà politica e maggiore disponibilità alla ricerca di validi punti d'incontro tra gli Stati membri dell’Unione europea. L'Europa del solidarismo faccia più passi decisi in avanti sulla via dell'integrazione, superando la soglia di persistenti chiusure nazionali, spesso ingiustificate. Ci sia una maggiore considerazione dei diritti degli altri affinché si tuteli in capo ai migranti, anche irregolari, la dignità della persona umana. È questo il vero tema di grande interesse, soprattutto alla luce di un’equiparazione, giurisprudenziale e dottrinale, tra diritti fondamentali e diritti umani inviolabili. L’Europa non perda quel senso di umanità e di solidarietà che dovrebbe essere l’essenza delle democrazie moderne e che significa impegno etico e sociale nei confronti dei più deboli.

Vincenzo Musacchio, criminologo forense, giurista e associato al Rutgers Institute on Anti-Corruption Studies (RIACS) di Newark (USA). Ricercatore indipendente e membro dell’Alta Scuola di Studi Strategici sulla Criminalità Organizzata del Royal United Services Institute di Londra. Nella sua carriera è stato allievo di Giuliano Vassalli, amico e collaboratore di Antonino Caponnetto, magistrato italiano conosciuto per aver guidato il Pool antimafia con Falcone e Borsellino nella seconda metà degli anni ’80.