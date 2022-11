L’osservatorio Eso festeggia 60 anni con spettacolari foto della Nebulosa Cono

Sembra una misteriosa creatura mitologica, è la Nebulosa Cono, una fabbrica di stelle nella costellazione Unicorno (Monoceros). L’immagine ci viene regalata in occasione dei 60 anni dello European Southern Observatory (Eso) ed è stata scattata all’inizio di quest’anno con il Very Large Telescope (VLT) situato in Cile.

La Nebulosa Cono fa parte di una vasta regione di formazione stellare chiamata NGC 2264 e si trova a circa 2.500 anni luce dalla Terra, nella costellazione dell’Unicorno: venne scoperta nel 18esimo secolo dall’astronomo William Herschel, noto per aver individuato il pianeta Urano.

La nebulosa ha una forma molto particolare, che si genera quando nasce un nuovo astro, ovvero quando le giovani stelle calde e brillanti, emettendo intensi venti stellari e radiazioni ultraviolette, spazzano via il materiale che si trova nelle vicinanze, comprimendolo in strutture dense e scure simili a pilastri.

A sei decenni dalla sua nascita, l’Eso è sostenuto da 16 tra stati membri e partner e riunisce scienziati e ingegneri di tutto il mondo per sviluppare e gestire in Cile osservatori da terra all’avanguardia che permettono di ottenere scoperte astronomiche rivoluzionarie.