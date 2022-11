Lukoil, Urso: asset strategico nazionale, nuovo tavolo a dicembre

"L'impianto di Priolo è un asset strategico per il nostro sistema produttivo, per la nostra filiera industriale del settore chimico in modo specifico e quindi è un interesse nazionale". Lo ha detto il ministro per le imprese e il Made in Italy, Adolfo Urso, al termine del tavolo al ministero sulla Lukoil di Priolo, l'azienda che rischia la chiusura a causa delle sanzioni sul petrolio russo.



Urso ha spiegato che al tavolo è stato preso "l'impegno a rivederci entro metà dicembre con delle soluzioni che noi pensiamo di poter mettere in campo per quella data".