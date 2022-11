L'uomo trafitto da una freccia muore durante l'intervento chirurgico per salvarlo

Non ce l'ha fatta il 40enne ferito la scorsa notte da una freccia scagliata da un 63enne in centro storico a Genova.

L'uomo è morto al San Martino, dove era stato ricoverato in codice rosso per le gravi lesioni riportate al fegato. Il decesso - informa una nota dell'ospedale - è avvenuto alle 13.05. L'uomo, di origini peruviane, era stato colpito da una freccia scoccata da una balestra. Il paziente è stato sottoposto a un delicato e lungo intervento chirurgico, iniziato alle 3 di questa notte, che purtroppo non ha sortito gli effetti sperati.

La vittima si chiamava Romero Miranda Alfredo Javier. A scagliare la freccia un artigiano italiano, Evaristo Scalco, che era stato infastidito dai rumori causati da una lite in strada tra il peruviano e un altro sudamericano. Tra i due litiganti e Scalco c'era stato un battibecco con scambio di minacce, poi l'uomo, dopo aver scagliato la freccia è sceso in strada e ha cercato di estrarre dal corpo del ferito il dardo che, però, si è spezzato.