Cappato si è autodenunciato dopo aver accompagnato un malato a morire in Svizzera

Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, si è autodenunciato stamani dai carabinieri della compagnia Duomo a Milano per aver accompagnato in Svizzera il signor Romano, 82enne residente a Peschiera Borromeo, affetto da una grave forma di Parkinson e non tenuto in vita da trattamenti di sostegno vitale, per il suicidio assistito. "E' indegno per un Paese civile continuare a tollerare l'esilio della morte in clandestinità", ha più volte detto il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni. Cappato si è presentato con l'avvocato e segretaria dell'Associazione, Filomena Gallo nella stessa caserma in cui lo scorso agosto si è autodenunciato per aver accompagnato in Svizzera la signora Elena malata terminale di cancro e dove cinque anni fa si è presentato per il caso di dj Fabo, Fabiano Antoniani, un suicidio assistito che ha dato il via alla discussione sul fine vita. Adesso, come ha sottolineato lui stesso, rischia fino a “12 anni di carcere”. "Rispetto allo scorso agosto per l'aiuto fornito a Elena Altamira non ho tutt'oggi ricevuto alcuna comunicazione sull'eventuale o meno rinvio a giudizio da parte del Tribunale di Milano. Sono stato interrogato ma a oggi non c'è nessun atto o comunicazione nessuna decisione", ha detto, prima di entrare nella caserma dei Carabinieri della compagnia Milano Duomo. La dichiarazione riguarda la vicenda che lo vede già indagato dalla Procura del capoluogo lombardo con l'ipotesi di aiuto al suicidio. La stessa accusa che rischia per il caso di Romano e per il quale si è denunciato.

"Ho appena raccontato ai carabinieri quello che è accaduto, qualcosa che potrei definire una trappola micidiale che si stava stringendo attorno a Romano. Una trappola micidiale che ci parla di una violenza di Stato che è l'effetto delle contraddizioni della legge italiana oggi", ha detto Cappato all'uscita dalla caserma. "Romano era in una condizione di veloce decadimento, ma non era ancora dipendente dal trattamento di sostegno vitale. Da una parte non voleva sottoporsi a quell'intervento, dall'altra non poteva aspettare perché altrimenti sarebbe andato incontro a un rapidissimo decadimento delle sue possibilità cognitive. Quindi la trappola nella quale stava per cadere definitivamente era quella di acquisire il quarto criterio della Corte Costituzionale e allo stesso tempo di perdere la capacità piena di intendere e di volere che è condizione indispensabile per ottenere l'aiuto alla morte volontaria. Questa è una condizione di oggettiva violenza dello Stato".