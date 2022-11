Malore in casa per Umberto Bossi, ricoverato in ospedale a Varese

L'ex leader della Lega, Umberto Bossi, è stato ricoverato in ospedale dopo un malore che lo ha colpito nella sua casa di Gemonio, in provincia di Varese. Sul posto è arrivato il personale del 118 che lo ha trasportato all'ospedale di Circolo di Varese con un'ambulanza e un'auto medica.

Secondo le prime informazioni Bossi è stato ricoverato in codice giallo e le sue condizioni non desterebbero particolari preoccupazioni. In ospedale, accompagnato dal figlio Renzo e dalla moglie Manuela Marrone, sarà sottoposto a degli accertamenti e nelle prossime ore la famiglia e la direzione sanitaria dovrebbero rendere noto il quadro clinico generale.

In ospedale c'è anche l'europarlamentare Angelo Ciocca che ha avuto parole confortanti: "Bossi si è sempre dimostrato un leone sia nei momenti difficili della politica, sia in quelli della vita e della salute".