Maltempo, 34enne ucciso da un fulmine nel Napoletano, folgorato durante il forte temporale

Una vittima a causa del forte maltempo che ha investito la penisola ieri con strade invase da acqua e fango in tutta Italia e torrenti che sono tracimati. Un morto nel napoletano, in Campania, il cui corpo è stato ritrovato oggi.

Ugo Manganaro, un uomo di 34anni, di professione pescatore, è stato probabilmente colpito da un fulmine, mentre stava passeggiando vicino al mare durante il temporale.

La salma è stata sequestrata dalla procura di Napoli in attesa dell'autopsia.