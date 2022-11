Maltempo in Campania, frane e alberi caduti

Tre persone sono rimaste ferite per una frana a Sorrento: si tratta di due agenti della municipale e un tecnico comunale colpiti dai detriti. Non sono in pericolo di vita. Sul posto, in via Nastro Azzurro, sono intervenuti i carabinieri.

Un albero si è abbattuto poco dopo le 9.30 sulla statale 163 “Amalfitana”, al chilometro 38, all’altezza del Cimitero comunale di Maiori, compromettendo la circolazione stradale. Fortunatamente nessun mezzo è stato coinvolto. Al momento, il transito è riaperto con il senso unico alternato.

A Baronissi, invece, stata necessaria la chiusura di via Marconi a causa di un grosso albero che, all’interno di un cortile di una villa, si era inclinato. I vigili urbani e i vigili del fuoco sul posto hanno accertato la pericolosità della grossa pianta con probabile crollo sulla via pubblica.

La regione Campania è interessata già dalla serata di ieri da abbondanti piogge ed è in vigore un avviso di allerta della Protezione civile fino alle 21 di oggi. A Napoli oggi sono chiuse scuole e parchi.