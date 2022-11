Maltempo: nei prossimi 10 giorni più pioggia che in tutto l'anno. Napoli allagata, traffico in tilt

Incidenti e disagi anche per gli automobilisti. I Carabinieri della stazione di Villaricca hanno soccorso, in mattinata, una 47enne rimasta bloccata nella sua auto in Via Roma. Le forti piogge hanno generato un torrente che ha trascinato l'auto in un punto in cui l'acqua era particolarmente alta. L'allerta meteo per temporali, anche intensi, con livello di criticità gialla diramata nella giornata di ieri dalla protezione civile regionale, è stata prorogata fino alle 12 di domani.

Anche a Roma forti disagi per i temporali. Circolazione rallentata e in molti casi completamente bloccata già dalle prime ore del mattino a causa della pioggia, degli incidenti e degli alberi caduti.

Gli ombrelli resteranno aperti in tutta la penisola per una decina di giorni.

Secondo quanto anticipato da Lorenzo Tedici di Meteo.it, "cadrà più pioggia di quanta si è registrata dall'inizio dell'anno. Fino a lunedì prossimo le previsioni sono decisamente autunnali con qualche fenomeno intenso. Ci potrebbero essere però delle potenziali situazioni alluvionali, con la formazione di un ciclone molto profondo e pericoloso sul Tirreno a partire da martedì 22 novembre”.

Il meteorologo conferma che, in alcune zone del Nord-Ovest della penisola, gli accumuli annuali fino a oggi sono inferiori localmente ai 300 mm di pioggia: "ebbene -precisa- i modelli meteo al momento prevedono, su alcune zone da oggi fino al 24 novembre, un quantitativo maggiore di quello registrato nel corso dell'anno. In seguito potrebbe rimontare l'anticiclone ma è decisamente presto per vedere la luce in fondo al tunnel. Se sarà autunno fino a lunedì -aggiunge ancora il meteorologo- con il possibile affondo del suddetto ciclone entreremo in una fase invernale".

Al momento, "in un contesto di piogge alternate a momenti asciutti - continua Tedici - dobbiamo segnalare la possibile formazione di nebbie fitte al Nord la prossima notte e fino al primo pomeriggio di domani; in seguito c'è la possibilità di locali gelate in Pianura Padana nella giornata di domenica; per il resto il copione sarà lo stesso: cieli grigi, nuvole e piogge". Maltempo anche nel weekend soprattutto il sabato e prossima settimana ancora all'insegna delle piogge.