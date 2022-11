Prende forma la bozza della manovra: 136 articoli divisi per fisco, energia e pensioni

Le misure del testo definito dal Consiglio dei ministri, nella bozza che riporta la data di oggi, sono contenute in 136 articoli divisi in 15 capitoli , per una lunghezza complessiva di 70 pagine.

Su energia , fisco e pensioni - tra i “capitoli” di maggior interesse per gli italiani - si concentreranno le attenzioni e le analisi degli esperti sul principale documento di indirizzo economico e fiscale per il bilancio dello Stato. Il testo della manovra prende forma, quindi, in attesa del lavoro parlamentare che, attraverso la discussione in commissione e l’approvazione degli emendamenti, cercherà di modificarla o, come si dice nel dibattito politico, di migliorarla.

“Sostegno alle imprese: rafforzato credito d'imposta per il caro energia. Aumento platea famiglie per le quali lo Stato interviene per calmierare bollette . Iva al 5% sul gas . Nuova norma su extraprofitti energetici ”. La presidente del Consiglio sintetizza così, su Twitter, le misure della manovra, per dare “subito risposte a famiglie e imprese”. Nel tweet si cita: “Come promesso, la voce maggiore di spesa in Legge di bilancio sarà destinata a contrastare il caro energia: 21 miliardi nel 2023 . Dal governo risposte concrete e immediate per mettere in sicurezza cittadini e imprese”.

Fisco: flat tax, esenzioni su obbligo di Pos, accisa su sigarette, mance ai camerieri

L'applicazione della flat tax al 15%, com'è noto, passa da 65mila ad 85mila euro. Ma c’è una precisazione importante nel testo: “Il regime forfettario cessa di avere applicazione dall'anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100 mila euro”. In questo caso è “dovuta l'imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate, che comportano il superamento del predetto limite”.

Arrivano anche nuove esenzioni all'obbligo di consentire piccoli pagamenti, sotto i 30 euro, anche con carte e bancomat: secondo quanto previsto dalla bozza della manovra, il ministero delle Imprese e del Made in Italy stabilirà entro giugno (180 giorni) i “criteri di esclusione al fine di garantire la proporzionalità della sanzione e di assicurare l'economicità delle transazioni in rapporto ai costi delle stesse”. Nel frattempo, si aggiunge, “sono sospesi i procedimenti ed i termini per l'adozione delle sanzioni”.

Sale invece l'accisa sulle sigarette. Sempre secondo la bozza, infatti, aumenta quella parte di accisa definita “importo fisso per unità di prodotto”: nel 2023 sarà di 36 euro per mille sigarette - in pratica poco più di 70 centesimi medi per un pacchetto di 20 sigarette; per l'anno 2024 sarà 36,50 euro e, a partire dall'anno 2025, arriverà a 37 euro.

Scendono invece le tasse sulle mance ai camerieri: l'importo, che costituisce reddito imponibile, sarà tassato ora con una imposta al 5%, che sostituisce l'Irpef e le addizionali locali sul reddito. Il prelievo ridotto, che dovrà essere trattenuto dal datore di lavoro, si applica per una quota non superiore al 25% del reddito annuale e per un massimo di 50 mila euro.