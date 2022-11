Manovra, via all'incontro fra capigruppo. In bozza resta l'obbligo dai 60 euro per pagare con carta

Al via a Palazzo Chigi la riunione sulla manovra fra la premier Giorgia Meloni e i capigruppo di maggioranza. Presenti Alessandro Cattaneo e Licia Ronzulli (rispettivamente, a capo del gruppo parlamentare di Forza Italia alla Camera e al Senato); Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo (i rappresentanti della Lega a Montecitorio e a Palazzo Madama); Tommaso Foti e Lucio Malan, che guidano i deputati e i senatori di FdI. È presente anche Maurizio Lupi (capogruppo di Noi moderati alla Camera) e Antonio De Poli, presidente del Gruppo Civici d'Italia al Senato. Assieme a Meloni, per il governo partecipa anche il ministro dell'Agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, Francesco Lollobrigida.

“Sull'impostazione della manovra siamo perfettamente d'accordo - ha osservato Malan prima di entrare a Palazzo Chigi, “è una legge di bilancio coraggiosa, coerente con il programma, e andiamo avanti su questo testo”. Ammonterebbe a 400 milioni la dote destinata alle richieste della maggioranza sulla legge di bilancio. La cifra di questo “tesoretto” sarebbe emersa, riferiscono fonti parlamentari, durante l'incontro che si sta tenendo a palazzo Chigi. Incontro durante il quale si è discusso su come procedere in Commissione e sui tempi da rispettare per approvare il testo entro fine anno. L'articolazione della sessione di bilancio a palazzo Madama dipende dall'andamento dei lavori della Camera: l'esame del Senato si svolgerà presumibilmente fra il 27 e il 29 dicembre. Lo ha detto in Aula il presidente Ignazio La Russa, comunicando le decisione della capigruppo.

Arriva intanto la bollinatura dalla Ragioneria dello Stato per il testo. Gli articoli in totale salgono a 174 contro i 156 dell'ultima bozza. Tra conferme e aggiustamenti, poche le modifiche. Resta fissato a 60 euro l'obbligo di accettare i pagamenti digitali con carta e bancomat, senza incorrere in sanzioni. Vengono cancellate due misure: un articolo relativo alle semplificazioni delle procedure di adozione dei fabbisogni standard ed un secondo relativo alla fondazione Enea Tech biomedical.

Rappresenta invece una novità il capitolo sulla cybersecurity, così come l'intera sezione II relativa all'approvazione degli stati di previsione dei ministeri. Tra queste misure, un articolo dal titolo "disposizioni diverse" consente al ministero dell'Economia di riallocare i fondi fra i diversi programmi degli stati di previsione e al Ragioniere dello Stato di provvedere alla riassegnazione di fondi.