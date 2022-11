Un incendio è divampato nella notte in una palazzina di Mantova, in Lombardia.

Le fiamme in un condominio con un morto e tredici intossicati, tra i feriti ricoverati in ospedale, ci sarebbero alcuni bambini.

Il fuoco al quarto piano di un edificio situato in Via degli Spalti. Ancora ignote le cause dell'incendio.