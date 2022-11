Torna la maratona di New York: è la prima senza limitazioni anti-covid

Fattore “2” per l'Italia che corre per le strade iconiche della Grande Mela. Sono infatti 2.222 gli azzurri che partecipano alla 51esima edizione della Maratona di New York. Un numero in calo rispetto al 2019, l'ultimo anno pre pandemia, quando sfiorammo quota 3mila con 2.950 podisti; erano quasi 3.200 nel 2018.

50mila in tutto i partecipanti alla celeberrima 42 km, dal ponte di Verrazzano a Central Park.

A gareggiare, solo un professionista del Bel Paese, il 37enne pisano Daniele Meucci, per la terza volta a New York. Lo scorso anno l’Italia festeggiò lo straordinario terzo posto di Eyob Faniel e gli italiani in gara erano poche decine, tutti residenti negli States, a causa del divieto di ingresso di persone provenienti dall’estero dettato dall'emergenza covid.