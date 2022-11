Marina Calderone sulle pensioni: "Quota 41 può essere un riferimento"

In attesa di una riforma organica delle pensioni, che non potrà essere affrontata in questa legge di bilancio, "non dico che verrà prorogata quota 102. In questo momento siamo nella fase in cui stiamo studiando gli strumenti e credo che il numero 41 possa essere un punto di riferimento. Però è ancora presto per poter dire in che modo e con quali condizionalità". Così il ministro del Lavoro, Marina Calderone, al termine dell'incontro con le parti sociali, risponde ad una domanda sugli interventi in materia di pensioni in vista della manovra. E' "una fase in cui stiamo studiando gli strumenti", spiega. Questo, aggiunge, insieme alla proroga di Opzione donna.

Il ministro del Lavoro ha ricordato che quello delle pensioni "è un grande tema che interessa l'urgenza. Dal primo gennaio entra in vigore la legge Fornero, che ci porta uno scalone che potrebbe comprimere ancora di più la dinamicità del mercato del lavoro. Confermo che si lavora per riconfermare alcuni interventi - ha detto Calderone - e valutare di introdurre altre forme di flessibilità in uscita che siano sostenibili. Bisognerà poi intervenire con una riforma di sistema".